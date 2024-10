Sarà Loredana Bertè la superospite della prima serata del Festival di Sanremo.

La kermesse musicale prenderà il via il 2 marzo. A svelare la presenza dell'artista calabrese è stato lo stesso direttore artistico e conduttore dell'evento, Amadeus, in collegamento con Che tempo che fa dalla platea del teatro Ariston.

La Bertè regalerà al pubblico un medley live con alcuni dei suoi storici successi, presentando inoltre, in anteprima assoluta 'Figlia di...', il suo nuovo singolo in uscita il 2 marzo per Warner Music.