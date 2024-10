Per la Regione Lombardia si prospetta l'ipotesi di ulteriori misure restrittive per arginare l'emergenza coronavirus. Il territorio lombardo era stato quello maggiormente colpito dalla prima ondata di Covid-19, città come Bergamo, Brescia, ma anche Milano, hanno subito numerosissime perdite.

L'intenzione è quella di non ricadere mai più in una situazione simile. Lo ha fatto sapere all'Ansa il ministro della Salute Roberto Speranza.

"Sono d'accordo sull'ipotesi di misure più restrittive in Lombardia - spiega l'esponente del governo -. Ho sentito il presidente Fontana e il sindaco Sala e lavoreremo assieme in tal senso nelle prossime ore".