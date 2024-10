Dal giorno della sua costituzione, 29 novembre 1994, ad oggi, l’Associazione Culturale Sarda “Quattro Mori” in tante occasioni ha avuto modo di inorgoglirsi e di esaltarsi per i frutti ottenuti dalla sua incessante attività di promozione e di diffusione della cultura e delle tradizioni della Sardegna di cui nella città di Livorno tutti i suoi soci sono ambasciatori.

Orgoglio ed esaltazione mai esternati come vanto, come vetrina, ma, come è nel costume e nella natura di noi sardi, vissuti con nella propria interiorità, nell’umiltà e nella modestia di chi trae comunque da quei momenti di grande soddisfazione uno stimolo per fare sempre meglio.

Per i conterranei di Livorno questi sono giorni che danno una risposta al loro modo profondo di essere sardi, perché stanno già provando in anticipo le emozioni da brivido che vivranno realmente il prossimo 6 maggio in Vaticano, quando la loro Corale Polifonica “Giovanni Sedda” si esibirà nell’Aula Paolo VI in occasione dell’udienza generale di Papa Francesco.

L’invito per lo storico evento è contenuto in un comunicato della Santa Sede. A diffondere la notizia è stato il presidente onorario della Corale, Giorgio Scanu.