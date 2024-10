Una discussione, inizialmente virtuale, è sfociata in una rissa reale davanti all’asilo frequentato dai loro bimbi. L’accaduto a Napoli, nel quartiere di Scampia, dove, come riporta TgCom 24, un litigio tra mamme nella cosiddetta “chat delle mamme” su WhatsApp è finita a suon di botte: 7 le donne denunciate.

L’alterco è cominciato poiché una delle mamme non avrebbe avvisato le altre sulla modifica dei turni per poter seguire le attività scolastiche dei bimbi, possibilità offerta dalla scuola e che consente l’accesso di soli 2 genitori per volta.

La decisione della donna, che non avrebbe avvisato le altre, ha fatto scoppiare la discussione e si è passati velocemente agli insulti, poi alla rissa. Le mamme coinvolte, inizialmente 2, sono poi diventate 7, tutte querelate per rissa.

Come riporta TgCom 24, all’arrivo sul posto dei Carabinieri, allertati da qualcuno che ha assistito al parapiglia davanti all’asilo, le donne sono fuggite, ma non è stato difficile per i militari identificarle.