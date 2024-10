Mentre loro litigavano in strada, la figlia di appena due mesi era chiusa in auto con i finestrini chiusi e piangeva. A salvare la piccola sono stati i carabinieri chiamati dalla commessa di un negozio.

La vicenda, raccontata dal Tgr del Lazio, è accaduta a Borgo Montello in provincia di Latina. Protagonisti un 40enne e una 38enne, che sono stati denunciati per abbandono di minore e hanno perso la potestà genitoriale.

Solo l'intervento di una commessa, che ha sentito la piccola piangere, ha evitato la tragedia. La donna ha preso la neonata e l’ha portata in un bar, poi ha allertato i carabinieri e il 118. La bimba è stata portata all'ospedale Santa Maria Goretti in codice rosso: si è scoperto, in seguito ad analisi, che era positiva alla cocaina. Ora resterà sotto osservazione per qualche giorno, poi il Tribunale designerà un tutore in attesa di essere affidata a un’altra famiglia.