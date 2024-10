Dopo avergli versato addosso una bottiglia colma di benzina gli ha dato fuoco: follia a Cervinara, in provincia di Avellino, dove una lite tra vicini si è trasformata in dramma.

La vittima, un 51enne, come riporta TgCom 24 più volte denunciato per molestie nei confronti di altri residenti, si trova ora in gravissime condizioni, ha ustioni su tutto il corpo ed è ricoverato al Centro Grandi Ustionati del Cardelli di Napoli.

L’autore del gesto, un 38enne è già stato rintracciato e fermato dai poliziotti che lo hanno arrestato.

Secondo quanto ricostruito, i due hanno avuto una discussione pare per futili motivi e il 38enne, già noto alle forze dell’ordine, si è allontanato per fare poi ritorno con una bottiglia piena di benzina, con cui ha dato fuoco al 51enne.