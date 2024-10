Succede a Librino, quartiere di Catania, sito nella parte sud-ovest della città.

Un uomo, denunciato poi per il reato di invasione di terreno pubblico, dopo aver litigato con i condomini ha deciso di costruirsi una scala per collegare il balcone del suo appartamento (al primo piano) direttamente con la via pubblica. Un’idea nata per non utilizzare l’ascensore comune e quindi evitare di vedere i vicini di casa. Voleva avere un accesso privato e così si è dato da fare.

Come riportano i media locali, l’uomo ha quindi realizzato illegalmente una scala in ferro, con una base in cemento, la cui costruzione ha modificato la facciata del palazzo e occupato parte della strada pubblica. Motivo di ulteriori malumori tra vicini, considerato che la scala ha limitato la possibilità di parcheggiare le auto per i residenti dello stabile.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Librino nell’abito di una serie di controlli volti a contrastare l’illegalità diffusa nel quartiere di competenza.