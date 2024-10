Una furiosa lite tra due donne finita in tragedia. Una 42enne rumena ha cosparso di benzina una 48enne nigeriana e le ha dato fuoco. Il fatto è avvenuto la notte scorsa nel parcheggio di Villa Costanza vicino Firenze.

A far scoppiare la lite tra le due, senza fissa dimora, sarebbe stato l’angolino per trascorrere la notte. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno trovato la rumena ancora con la bottiglia del liquido infiammabile in mano.

La donna è stata arrestata per tentato omicidio mentre la vittima è stata soccorsa e trasportata all’ospedale San Giovanni di Dio dove si trova in gravissime condizioni.