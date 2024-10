Poteva finire in tragedie la lite che ha visto coinvolti due emigrati sardi fra domenica e lunedì alle porte di Udine. Al culmine di un violento diverbio uno dei due avrebbe estratto un coltello colpendo l'altro.

I carabinieri li hanno intercettati mentre erano in auto a Martignacco.

Il ferito è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita.

L'accoltellatore è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e lesioni gravi. I militari indagano per ricostruire le dinamiche che hanno determinato l'accaduto.