L’Italia a quota 100 milioni di dosi di vaccino somministrate. Le persone che hanno ricevuto almeno una dose corrispondono all' 87,91% della popolazione over 12. E quelli che hanno completato il ciclo all'84,86%.

Quasi 18mila nuovi positivi nelle all'ultimo rilevamento sulle 24 ore, il numero più alto dallo scorso 9 aprile, mentre le vittime calano di 13 unità a 86.

Aumenta a 3,2% l'indice di positività e crescono i ricoveri. Crescono ancora i pazienti No vax in terapia intensiva, mentre continuano a diminuire quelli vaccinati.

"La variante Omicron si diffonde nel mondo" fa sapere l'Oms "ed è segnalata in 57 Paesi. In Europa 337 casi, 13 in Italia".