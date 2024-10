“The Spectator” dedica un articolo molto duro in merito al Green Pass rafforzato imposto dal nostro governo e, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, affida ai suoi social il suo punto di vista.

“L’inutile tirannia del Covid pass italiano. Il prestigioso settimanale “The Spectator”, che si occupa di politica dal 1828 - analizza in modo impietoso quello che sta accadendo in Italia sotto il “Governo dei migliori” e parla apertamente di dittatura: un Governo non voluto dai cittadini prende decisioni catastrofiche commettendo errori troppo grandi per avere la forza di tornare indietro – scrive la Meloni - le restrizioni stanno peggiorando la situazione economica e sociale e il Green Pass non serve a nulla. Il mondo libero guarda esterrefatto all’anomalia italiana e alla perdita di democrazia della nostra Nazione. Un Governo sostenuto per paura del voto dal 95% del Parlamento e per tornaconto da tutti i grandi media – e conclude - Fratelli d’Italia non si rassegnerà mai a questa deriva liberticida”.

Qualche giorno fa Roberto Speranza aveva dichiarato alla stampa: «Se la tendenza di riduzione della curva continua, lavoreremo nelle prossime settimane per superare lo stato d’emergenza. Ma il Covid non prende l’aereo e va via il 31 marzo. Possiamo decidere formalmente di superare l’emergenza, penso che ci possano essere le condizioni per farlo”

Poi aveva sottolineato la necessità di conservare due cose: “Il Green pass è stato ed è un pezzo fondamentale della nostra strategia e le mascherine al chiuso sono ancora importanti: non riesco a vedere un momento X in cui il virus non esiste più e cancelliamo insieme tutti gli strumenti» aveva concluso il ministro della Salute.

Anche in questo la leader di Fratelli d'Italia ha sottolineato: “Mentre le altri Nazioni del mondo eliminano le restrizioni, il ministro Speranza ci annuncia già che il Green Pass non verrà tolto dopo il 31 marzo. Che novità... A questo punto la smetta con questo teatrino e ci dica chiaramente che il lasciapassare è uno strumento a tempo indeterminato, che ha il solo obiettivo di smantellare l'economia e la socialità” .

Poi mette in risalto l’opinione di Andrea Crisanti, microbiologo dell’Università degli Studi di Padova: “Persino Crisanti, punto di riferimento del mainstream finché in linea con la narrazione del governo, ora si schiera per l’abolizione delle restrizioni e per la totale ripartenza della Nazione – e conclude - ma l’Esecutivo tira dritto per la sua strada, continuando a tenere l’Italia paralizzata da misure politiche e illogiche”.