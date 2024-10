L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha reso noto, sul proprio sito istituzionale, che è stata adottata dal Presidente la determinazione che indice un concorso pubblico per titoli ed esami per 365 posti di analista di processo-consulente professionale, area C, posizione economica C1.

Il bando del concorso, che verrà pubblicato sulla prossima Gazzetta Ufficiale, prevede per l’ammissione alle prove, il possesso della laurea magistrale/specialistica, ovvero diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, corrispondente a una delle seguenti discipline:

-scienze dell’economia;

- scienze economico-aziendali;

- ingegneria gestionale;

- scienze dell’amministrazione;

- giurisprudenza e teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica.

Un altro requisito molto importante richiesto è la certificazione, in corso di validità, di conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B2, del Quadro Comune Europeo, rilasciata da uno degli enti certificatori di cui al decreto 28 febbraio 2017, n. 118 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il possesso di tale requisito, dovrà essere autodichiarato nella domanda di partecipazione. Sarà infatti sufficiente aver sostenuto la prova e ricevuto conferma dell’avvenuto conseguimento della certificazione. L’Istituto informa che i termini previsti dal bando decorreranno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la procedura informatica sarà rilasciata in tempo utile.