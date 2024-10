In un video, pubblicato nelle sue storie su Instagram e su Tik Tok, l'influencer da oltre 250mila followers Giulia Torelli, dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni politiche, ha duramente attaccato gli anziani che vanno a votare: “Perché i vecchi hanno diritto di voto? Lo hanno già esercitato nella loro lunga, lunghissima vita: basta, basta votare.

Non sanno niente, non hanno idea. Quello che sanno, lo vedono al tg. Non hanno idea, non sanno nemmeno loro cosa stanno facendo e poi succedono queste cose” ha detto.

“I vecchi non devono fare niente, tanto meno votare. In casa devono stare, fermi, completamente immobili. Sono completamente rincoglioniti, girano ancora con le mascherine sulla bocca. Sono passati tre anni, cos'è che non è chiaro ancora? Che non serve a niente non tenerla sul naso. Eppure vivi, li, attaccati alla vita”, ha continuato Giulia.

Ci sarebbe da chiedersi cosa avranno pensato i suoi nonni e tutti gli anziani che la conoscono.