A 22 anni ha deciso di sottoporsi all’operazione per l’asportazione totale delle tube. Oggi, che di anni ne ha 28, Francesca Guacci, fitness influencer, racconta di non essersi mai pentita della sua decisione.

L’intervento risale all’11 settembre 2017, eseguito all’ospedale di Bussolengo (Verona). “Cerco di spiegare la mia scelta in modo che sia utile a tante ragazze e donne che, come me, decidono di non volere figli. La mia è una scelta irrevocabile. Non per egoismo, ma per amore. So che non potrei dedicare ai figli il tempo, le attenzioni e lo spazio che si meritano”, ha raccontato la ragazza al Corriere del Veneto.

Ma che tipo di intervento è la salpingectomia e in quali casi si pratica? “Gli interventi per sterilizzazione possono essere o l’asportazione totale delle tube (che è la salpingectomia) o un’asportazione parziale con una resezione tubarica – spiega al Corriere Salute Paolo Guarnerio, ginecologo, Direttore dell’Unità operativa complessa della ASST Santi Paolo e Carlo, presidio San Carlo —. Adesso, quando si esegue una sterilizzazione tubarica, si tende a togliere le tube per intero, in quanto le pubblicazioni scientifiche ci dicono che il tumore dell’ovaio il più delle volte è a partenza tubarica, quindi, nel contesto di un intervento che mira alla sterilizzazione, sarebbe controproducente per la futura salute della donna lasciare le tube in sede”.

“Sono fiera di chi sono oggi e della decisione che ho preso – sottolinea al Corriere Francesca Guacci -. In molti hanno cercato di farmi vergognare, non ci sono riusciti. Sono sempre stata ostacolata nelle scelte, già in famiglia quando decisi di fare l’influencer, quindi sono abituata a sostenere le critiche. Insulti ne ricevo molti. Mi dicono che sono irresponsabile e che voglio solo fare sesso libero, sciocchezze che mi scivolano addosso. C’è molto veleno, ma anche tanti che mi sostengono”.

Perché è così certa di non volere figli? “La mia è una consapevolezza profonda, non un capriccio – dice ancora - Non è una scelta superficiale, ma ragionata, lucidissima. Ho fatto l’intervento 5 anni fa, quando avevo 23 anni e non ho mai avuto rimpianti. Non voglio essere madre perché la mia vita è già molto piena di altro, non sarebbe corretto avere figli e non dedicare loro il tempo e l’amore a cui hanno diritto. Ho l’istinto materno, ma lo canalizzo nella creatività. Sono anche madre di me stessa, prendendomi cura del mio benessere fisico e mentale”.

Ma i medici possono operare una 22enne in salute che vuole questo intervento? “Eticamente non possiamo farlo – precisa al Corriere Salute il direttore Paolo Guarnerio -. Come si può rendere sterile per sempre una ragazza di 22 anni che non si sa cosa deciderà nel futuro, chi incontrerà. Non si può fare». Dipende dalla scelta del medico o dell’ospedale? Non si può davvero fare? “Non è che non si può, non si deve. O non si dovrebbe”, conclude lo specialista.

Francesca Guacci spiega che può “diventare comunque madre, ma senza una gravidanza naturale. Ho le ovaie e l’utero, quindi ho le mestruazioni, non sono in menopausa, posso fare la fecondazione in vitro”.