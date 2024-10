“Vi ricordate Fedez e Rosa Chemical a Sanremo e il loro spettacolo indecoroso sul palco del festival? Fedez che bacia appassionatamente Rosa Chemical davanti a sua moglie incredula? Quanti danni causano gli influencer con i loro comportamenti bizzarri alla salute psichica degli italiani soprattutto più fragili e più giovani? Oggi Fedez parla di tutelare la salute mentale e lo fa per attaccare il governo sul 'bonus psicologo'. È la stessa persona? Quanta incoerenza!”. È la critica mossa via X dall'infettivologo Matteo Bassetti al rapper, dopo il suo appello a non tagliare il bonus psicologo nella Manovra, lanciato durante la trasmissione Tv ‘Che tempo che fa’.

Il tweet è stato però integrato da una precisazione aggiunta da X su segnalazione degli utenti che fornisce un contesto alla dichiarazione e sottolinea come non esista “alcuna evidenza scientifica che suggerisca che un bacio tra due uomini possa causare danni alla salute psichica dei più giovani. Essa è influenzata da molti fattori, ma l'espressione dell'affetto e dell'amore tra gli individui dello stesso sesso non è tra questi”.

Un’integrazione che è stata utilizzata da Fedez per replicare al virologo con una storia su Instagram. “Fa già ridere così”, ha commentato il rapper, replicando così in qualche modo a Bassetti.