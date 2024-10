Dopo aver invitato un uomo a indossare la mascherina, un infermiere è stato brutalmente malmenato. L'aggressore, un uomo, ha reagito prendendo la vittima per il collo e rompendogli un dito.

E' successo all'ospedale di Treviglio, in provincia di Bergamo, dove l'infermiere ha rimediato 21 giorni di prognosi, oltre a 8 settimane per la riabilitazione del mignolo destro. L'episodio sabato sera, all'inizio del turno.

A soccorrere il malcapitato, 53 anni, che lavora in Cardiologia, è stata la guardia privata in servizio al Pronto soccorso. L'aggressione si è consumata nei pressi delle macchinette dove l'infermiere, prima del turno, si era recato per bere un caffè.

La violenta reazione sarebbe arrivata da una persona senza fissa dimora, che "bazzica spesso in ospedale".