Un tutorial su come fare la spesa in maniera "sexy", senza apparire goffe. E' questa la trovata di Rai 2, dove a "Detto Fatto", la pole dancer Emily Angelillo è stata invitata per spiegare alle spettatrici le movenze da adottare nelle corsie dei supermercati per apparire sensuali.

Dopo la messa in onda sono piovute le polemiche sui social. "Per quanto dovremo continuare a raccontare le donne in modo finto, stereotipato, le movenze sexy, sempre perfette, sirene o streghe?", così Terese Bellanova, ministra dell'Agricoltura, commenta la scena.

Un'esaltazione dell'antico stereotipo femminile (la donna vista unicamente come figura provocatrice) in un'epoca in cui le lotte per le parità di genere e per l'emancipazione trovano sempre più adesioni. Dopo i numerosissimi dissensi apparsi sui social, la risposta della Rai.

"Detto Fatto è una trasmissione che ha la sola aspirazione, se possibile, di far divertire. Il programma ieri, è inceppato in un gravissimo errore, non certamente voluto, del quale io per primo mi scuso con le telespettatrici e i telespettatori", ha detto il direttore Ludovico Di Meo.