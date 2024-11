La giornalista Lilli Gruber si è trovata in una brutta situazione mentre si allenava a Villa Borghese. Il suo borsello è misteriosamente scomparso mentre era distratta. L'allarme è stato dato intorno alle 14, quando la zona era frequentata da giovani, famiglie e turisti. Dopo essersi accorta della scomparsa del suo borsello contenente le chiavi di casa e il cellulare, Gruber si è precipitata al vicino commissariato Salario-Parioli per denunciare il furto.

La polizia ha avviato un'indagine per identificare il responsabile del furto avvenuto nel popolare parco vicino a via Veneto. Secondo una prima ricostruzione, sembra che la giornalista abbia momentaneamente lasciato incustodito il suo borsello mentre si esercitava, notando successivamente la sua scomparsa. È ancora da determinare se il furto sia stato compiuto da un singolo individuo che ha approfittato dell'occasione o se più persone avevano pianificato l'azione e agito non appena Gruber si è distratta.

Questa non è la prima volta che la giornalista è stata vittima dei ladri. Nel 2008, quando era europarlamentare, la sua casa di famiglia a Egna, nell'Alto Adige, è stata oggetto di un furto durante il quale sono stati rubati diversi gioielli. La sorella della giornalista, presente in casa quella notte, fu svegliata dai rumori e riuscì a dare l'allarme.