Nella giornata in cui in Lombardia è partita la vaccinazione anti-Covid per gli over 80, anche la senatrice a vita Liliana Segre ha ricevuto la dose.

La Segre, 90 anni, è arrivata a mezzogiorno all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Per l'occasione è giunto sul posto anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che l'ha ringraziata per l'importante testimonianza.

"Ringrazio Liliana Segre, pronta nel testimoniare e dare l'esempio anche in questa occasione così importante. Piu siamo, prima vinciamo", ha scritto Fontana sulla propria pagina Facebook.