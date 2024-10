Misterioso episodio ieri a Licata, in provincia di Agrigento, dove un 16enne è finito al pronto soccorso con una piccola ferita alla tempia e un forte mal di testa. Il giovane avrebbe riferito di essere caduto.

Tuttavia, quando i medici lo hanno sottoposto ad accertamenti strumentali hanno scoperto che il ragazzo aveva un proiettile di circa 7 millimetri in testa. Dopo aver accertato l'emorragia il minorenne è stato trasferito all'ospedale di Caltanisetta, dove verrà sottoposto a intervento chirurgico.

L'adolescente è adesso in prognosi riservata. Delle indagini si stanno occupando gli agenti di polizia, ma non è ancora chiaro cosa sia accaduto. La versione inizialmente fornita dal giovane era stata presa per buona anche dai medici, che hanno effettuato gli accertamenti strumentali solo quando ha iniziato a star male, rinvenendo inaspettatamente il proiettile.