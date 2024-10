Gino Pollicardo e Filippo Calcagno, i due tecnici della Bonatti rapiti in Libia nel luglio del 2015, sono stati liberati.

La Farnesina conferma che “i due italiani rapiti in Libia a luglio, Filippo Calcagno e Gino Pollicardo, tecnici della ditta Bonatti, non sono più nelle mani dei loro rapitori, ma si trovano ora sotto la tutela del Consiglio militare di Sabrata e sono in buona salute”

"Siamo in un posto sicuro, in un posto di polizia qui in Libia. Stiamo bene e speriamo di tornare urgentemente in Italia, perché abbiamo bisogno di ritrovare la nostra famiglia” dicono in un video Pollicardo e Calcagno.

I due erano stati rapiti insieme a Fausto Piano, di Capoterra, e Salvatore Failla, uccisi ieri a Sabrata