“L’idea di cedere ai ricatti di Putin è fuori dal mondo,spero che il voto del 25 settembre sia anche un voto su questo cioè che gli italiani non votino per gli amici di Putin”. E’ quanto ha dichiarato il segretario del Pd, Enrico Letta.

“Putin partecipa al voto del 25 settembre e sarà il primo a guardare al risultato, e a cercare di capire se sarà positivo o negativo per lui - aggiunge -. Se vincerà la destra Putin sarà il primo a festeggiare. O si sta di qua o si sta di là, o con Putin o con l’Europa. La destra italiana è profondamente ambigua su questo tema e questo è un fatto molto negativo per il nostro Paese perché l’Europa non sarà ambigua”.