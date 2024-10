La picchiava, la violentava e non le permetteva di uscire di casa. La vittima è una donna di 39 anni di Rimini che dopo anni di matrimonio, due figli era stanca di subire continuamente violenza fisica, psicologica e sessuale da parte del marito definito da loro stessi “orco”. Lui. Un 57enne, aveva sempre maltrattato la moglie che, nel 2015, aveva deciso di separarsi ma senza concretizzare l’idea. Da allora la situazione in casa è peggiorata. La donna non poteva uscire di casa, era controllata sui social e il “marito-padrone” decideva anche cosa doveva cucinare. L’uomo inoltre minacciava continuamente che si sarebbe suicidato gettandosi dal cornicione del tetto o dal balcone. La moglie aveva stretto i denti ed era rimasta in casa con i figli i quali assistono spesso agli scatti d’ira del padre.

Ogni volta che lei si rifiutava di avere rapporti sessuali lui la stuprava. La donna aveva trovato la forza di filmare l’ennesima violenza sessuale con il suo cellulare ma senza avere il coraggio di sporgere denuncia.

Qualche giorno fa però la famiglia era andata a fare visita alla sorella della donna, in un’altra città. La povera moglie ha avuto problemi di salute e il marito è stato costretto a rientrare senza di lei. La permanenza a casa della sorella le ha dato la forza di denunciare tutto ai carabinieri di quella città.

Gli atti sono stati trasmessi ai carabinieri di Rimini che dopo avere raccolto informazioni e prove - compresi i filmati della moglie – hanno proceduto con la denuncia in Procura e con il conseguente provvedimento di arresto in carcere. Il gip scrive di una “personalità possessiva e violenta, “con il pericolo concreto e attuale che commetta altri delitti della stessa specie”.