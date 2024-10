Lo ha legato con una corda per le zampe anteriori, lo ha agganciato al paraurti posteriore della sua auto trascinandolo per vari chilometri. Questa la brutta sorte che è toccata a un cane randagio. Il fatto è accaduto a Priolo, provincia di Siracusa. Un uomo di 69 anni è stato denunciato per maltrattamenti ad animali.

A lanciare l’allarme ai carabinieri un giovane che faceva attività fisica e ha assistito alla scena. L'animale, malgrado le immediate cure prestate dal personale veterinario, è deceduto. Il pensionato, interrogato dagli investigatori, ha fatto scena muta.

"Siamo inorriditi – hanno detto Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape) e Ilaria Fagotto, presidente della Lega Antispecista Italiana (Lai)- davanti a tanta crudeltà. È inaccettabile che simili crudeltà possano essere tollerate. Auspichiamo una intensificazione dei controlli sul territorio finalizzata a prevenire maltrattamenti degli animali e nuovi abbandoni di animali d'affezione. Ci costituiremo parte civile per assicurarci che questa vittima indifesa abbia giustizia".