Lei ha 86 e lui 89. I due si sono ritrovati dopo 70 anni grazie al social network Facebook e oggi a Bellano hanno coronato il loro sogno di sposarsi.

Secondo quanto racconta il quotidiano La Repubblica, i due, Antonia Gottifredi e Giovanni Molinari, si sono conosciuti prima della guerra, dunque da ragazzini e si sono fidanzati.

Lui poi parte per il fronte. I due si perdono di vista. Lei conosce un altro uomo, che sposerà e che le darà due figli. Anche lui mette su la sua famiglia.

Un anno fa, entrambi vedovi, grazie ai nipoti, i due vengono a conoscenza dell’esistenza del social network Facebook, un mezzo capace di far rincontrare le persone. La caccia parte, loro si ritrovano con l’aiuto dei familiari, si incontrano e decidono di sposarsi. Insomma, i due, non si erano mai dimenticati l’uno dell’altra. E’ proprio vero che il primo amore non si scorda mai.