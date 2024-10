Le tracce individuate vicino all'autostrada sarebbero di Gioele Mondello, scomparso con la madre Viviana il 3 agosto. Per gli uomini che coordinano le ricerche del bambino i resti ossei e la maglietta sarebbero suoi «al 99 per cento». Le tracce sono state segnalate da uno dei volontari che da giorni affiancano vigili del fuoco, forestali e poliziotti. L'uomo è un carabiniere in congedo. Il posto, coperto da rovi e arbusti si trova a circa 200 metri dall'autostrada e a una certa distanza dal punto in cui è stato trovato il corpo di Viviana Parisi, ai piedi di un traliccio della rete elettrica. Secondo alcuni uomini che partecipano alle ricerche i resti umani ritrovati «sarebbero di un bambino».

Si tratterebbe del tronco senza testa e di una parte di femore compatibile con un bambino di 4 anni. Tutto questo, rinvenuto nei pressi del traliccio alla base del quale è stato trovato il corpo di Viviana. L'ipotesi che non escludono gli investigatori è che il corpicino martoriato possa essere stato trascinato da animali, tanto che, – ragionano – , per determinare con certezza l'identità della piccola vittima «serve l'esame del dna». Sul posto intanto, è arrivata anche il medico legale Elvira Spagnolo. E' stata lei a eseguire l'autopsia sul corpo di Viviana Parisi la madre del piccolo. (fonte La Stampa)