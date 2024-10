È ormai risaputo che, in Italia, la nuova normativa per contrastare la diffusione del Covid 19 preveda l’uso obbligatorio delle mascherine modello FFP2, anche per i bambini sopra i 6 anni che frequentino la scuola secondaria, o comunque nel caso ci sia un positivo in classe. L’obbligo viene inoltre imposto sui mezzi pubblici e durante le visite a musei.

Proprio sulle mascherine ad alta protezione “per bambini”, l’inviato di Striscia la Notizia Moreno Morello ha aperto un’inchiesta, in quanto, come già dimostrato in passato dal Tg satirico, le cui segnalazioni avevano portato al sequestro da parte delle Forze dell’Ordine a rimuovere dalla vendita online migliaia di dispositivi, "le mascherine FFP2 per bambini non esisterebbero". Quelle in commercio sono adatte e certificate esclusivamente per un utilizzo da parte di persone adulte, nonostante molti genitori avessero “ovviato” al problema facendo utilizzare ai propri figli mascherine FFP2 taglia small.

Il dottor Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma, avrebbe ulteriormente confermato, sempre a Striscia, come di fatto le FFP2 per bambini "non esistano", essendo prodotti infatti ideati e certificati per adulti. Eppure in farmacia vengono vendute in "taglia bambino". "A trarre in inganno qualche farmacista sono i fornitori, che inviano cataloghi e listini con riportata la dicitura FFP2 kids, alcune che sembrano addirittura autorizzata dall’Inail.

Mentre Morello era al telefono, durante il servizio, con uno dei fornitori, sul web le mascherine precedentemente catalogate come “kids” sono diventate in zero secondi “small size”, con tanto di mascherina a coprire l'immagine dei bambini. Ci sarebbe poi il grande dubbio sui controlli: "Ma li faranno veramente?". Il blitz di Morello in un negozio gestito da proprietari cinesi dimostra come su molte confezioni di FFP2, vendute peraltro a prezzi stracciati, presentino diverse inquietanti irregolarità.

Altra questione sollevata dall’inviato di Striscia riguarda l’accordo tra il Governo e farmacie sul prezzo delle FFP2 al prezzo calmierato di 0,75 centesimi, che però "non sarebbe affatto previsto per quelle colorate o DPI destinati ai bambini" avrebbe affermato Roberto Tobia.