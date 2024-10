La Confartigianato ha presentato un rapporto che mostra come i contratti di apprendistato per i giovani under 30 rappresentano il 12,5% dei nuovi rapporti di lavoro creati in Italia quest’anno.

La crescita degli stessi contratti di apprendistato è dovuta anche agli interventi di contributi previsti dalla legge di bilancio 2018.

“Interventi sui quali occorre insistere - sottolinea il Presidente di Confartigianato Giorgio Merletti - perché la realtà dimostra che la ripresa dell'occupazione giovanile passa per l'apprendistato, il contratto a causa mista più adatto a soddisfare le esigenze formative dell'artigianato e delle piccole imprese, la ''palestra'' in cui i giovani studiano e si preparano ad entrare in un mercato del lavoro che richiede competenze tecniche evolute imposte dalla rivoluzione digitale”.

La classifica delle regioni in cui prevalgono le assunzioni di apprendisti vede in testa l'Umbria con il 18,5% di nuovi contratti di apprendistato sul totale delle assunzioni nel primo trimestre 2018, la Toscana con il 16,2%, il Veneto con 15,6%, le Marche con 15,4% e il Piemonte con 14,5%.

Nel terzetto di coda si colloca la Basilicata con il 5,9% di apprendisti sul totale delle assunzioni di under 30, insieme con la Sardegna (6,7%) e il Molise (6,4%).

Il Presidente Merletti, inoltre, ribadisce il giudizio negativo sulle modifiche ai contratti a tempo determinato introdotte dal Decreto dignità: “Si tratta di interventi che danneggiano i datori di lavoro e non fanno nemmeno gli interessi dei lavoratori”.