I 50 piccoli alunni sul pullman diretto a Limone Piemonte, in provincia di Cuneo, e le loro maestre sono tutti salvi, grazie alla prontezza di alcune insegnanti che, dopo aver visto l’autista in difficoltà per un malore, sono riuscite a evitare che l’autobus si schiantasse. La notizia è stata riportata da Leggo.

L’accaduto sull’autostrada A10 all’altezza di Savona: la comitiva di una scuola ligure si divertiva pensando alla gita scolastica che stava per compiere quando l’autista del pullman su cui viaggiavano si è sentito male perdendo i sensi.

Una maestra ha avuto la prontezza di tenere il volante, spostare il piede del guidatore dall'acceleratore e indirizzare il veicolo evitando un incidente e salvando gli alunni e le altri insegnanti.

Assieme a loro c'era un secondo pullman con a bordo altri cinquanta studenti. “Le insegnanti hanno saputo gestire nel migliore dei modi la situazione e per fortuna il tutto si è risolto con un grande spavento, sicuramente difficile da dimenticare” ha detto a Leggo la preside della scuola.

Sul posto sono comunque intervenuti i vigili del fuoco e alcuni alunni sono stati portati al pronto soccorso per accertamenti ma, spavento a parte, stanno tutti benissimo.