Solarolo è uno dei Comuni più duramente colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna. Ed è il paese natale di Laura Pausini, che in questi giorni sui social ha tenuto aggiornati i propri fan.

Drammatiche le foto pubblicante dalla cantante. “Qui sono nata e cresciuta” scrive, mostrando il corridoio della casa inondata dal fango. E poi la foto del suo diario di quando era bambina: “Pazienza. Ricorderò nella mente le cose che avevo da bambina, e che l’acqua ha tolto dalle pagine”. Il fango è arrivato ovunque, persino negli armadi e nei cassetti dei mobili.

Le famiglie provano a salvare il salvabile, così come stanno facendo i genitori della Pausini. La cantante ha pubblicato una loro foto, armati di stivali e scopa e impegnati a ripulire dal fango. “Mamma e babbo l’esempio di una vita. Grazie per averci insegnato a non arrenderci Mai” ha scritto.