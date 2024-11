Un bigliettino contenente un commovente addio è emerso nel caso di Larimar Annaloro, la 15enne che si sarebbe suicidata martedì pomeriggio nel giardino di casa sua dopo essere stata vittima di un'aggressione a scuola da parte di alcune compagne. Il messaggio, consegnato alla polizia dal fidanzato di Larimar, riporta queste parole: "Ti amerò anche nella prossima vita. Firmato: Lari".

Il fidanzato ha raccontato: "Prima di lasciare il liceo con i genitori, lei l'ha dato a un compagno di scuola perché me lo facesse avere". Questa situazione sembra quasi preannunciare il gesto drammatico compiuto dalla 15enne, ma la famiglia è in fermento, come riportato da Repubblica. "Quella non è la sua scrittura, non ho dubbi", dice la sorella Dioslari, e mostra un altro foglio con la scrittura della giovane morta. "Sono chiaramente calligrafie diverse".

"Vorremmo sapere anche noi cosa è veramente successo - afferma ancora Dioslari -, mia sorella non si sarebbe mai suicidata. Amava troppo la vita". Nel frattempo il procuratore per i minorenni di Caltanissetta, Rocco Cosentino, è tornato a sequestrare la salma dopo che la procura di Enna l’aveva restituita alla famiglia, disponendo l’autopsia che si terrà mercoledì pomeriggio.