L'ex eurodeputata di Forza Italia Lara Comi è stata arrestata dalla Guardia di finanza a Milano e si trova agli arresti domiciliari. Insieme a lei sono finiti in manette l'ad dei supermercati Tigros Paolo Orrigoni e il dg di Afol Metropolitana Giuseppe Zingale. Sono accusati a vario titolo di corruzione, finanziamento illecito e truffa. L'inchiesta denominata "Mensa dei Poveri" rappresenta un nuovo filone di quella che il 7 maggio portò a 43 misure cautelari eseguite, tra gli altri, nei confronti dell'ex coordinatore di Forza Italia a Varese Nino Caianiello, del consigliere lombardo 'azzurro' Fabio Altitonante e dell'allora candidato alle Europee e consigliere comunale in quota FI Pietro Tatarella.

L'esponente azzurra è nota in Sardegna principalmente per il vespaio di polemiche che suscitarono le sue dichiarazioni all'indomani dell'alluvione che colpì l'Isola causando la morte di 18 persone nel novembre 2013. Fra le vittime una famiglia di brasiliani residenti in un seminterrato ad Arzachena. E proprio in riferimento alla loro vicenda l'allora europarlamentare disse nel corso di una puntata di Agorà: "Ma quella persona che è andata nello scantinato nel momento in cui c'era l'alluvione, ma le sembra il caso? Qui manca un'educazione. Come nel momento in cui c'è un terremoto e uno va in ascensore, sappiamo che è pericoloso. Quindi manca l'abc a questo punto e l'abc non costa miliardi. E' semplicemente un programma di educazione che è l'abc". Il conduttore della trasmissione Rai, Gerardo Greco, stupito dalle parole della forzista milanese osservò: "Loro abitavano in quello scantinato".

Maurizio Crozza, nei giorni successivi, aprì il suo monologo in una puntata di Crozza nel Paese delle Meraviglie riprendendo proprio le parole di Lara Comi. "Loro abitavano in quella cantina, Comi!" esordì il comico su La7. "Non ci tenevano il Barolo d'annata in quella cantina. Ci dormivano. Comi, 'comi' minchia ragioni?".