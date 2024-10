La love story tra Matteo Berrettini e Melissa Satta è giunta al capolinea. Lo ha confermato lo stesso tennista, rispondendo a una domanda di un giornalista.

“Io e Melissa non stiamo più insieme. Abbiamo avuto un rapporto bellissimo e intenso di grande stima. Non andrò oltre questo. Non è successo niente di particolare. La devo ringraziare per questo anno vissuto insieme” ha detto Berrettini durante una conferenza su zoom da Montecarlo dove sta effettuando una preparazione intensiva.

Da alcuni giorni, ormai, si rincorrevano rumors sulla fine della relazione. E gli indizi non mancavano: dall'assenza di foto della coppia sui social da un po' di tempo a questa parte al compleanno di Melissa trascorso a Milano senza di lui.

La relazione tra il tennista azzurro e la showgirl sarda è durata poco più di un anno. I due erano stati visti insieme per la prima volta durante una partita di basket al Forum di Assago l’anno scorso, ma si sarebbero conosciuti a Miami, nel 2022, a una cena di amici comuni. Una cosa è certa, la coppia era finita da subito al centro del gossip.