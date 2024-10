Una giovane di 23 anni è stata aggredita in strada, questo pomeriggio a Erba, con dell'acido cloridrico, che le è stato gettato sul volto. Il responsabile, già fermato dai carabinieri, è l’ex fidanzato della vittima, di due anni più grande.

Il 25enne l’ha aspettata vicino all’ingresso dell’azienda per cui lavora nella zona industriale di Erba e poi l’ha aggredita. Ferito anche un collega della ragazza che ha provato a difenderla. Secondo quanto riportato da alcune testate locali, l’uomo era già stato arrestato per stalking nei confronti della vittima nel mese di agosto. In quella occasione l’aveva aspettata nel parcheggio di un hotel con un crick, minacciandola tra le urla che sarebbe tornato con l’acido. Quando gli investigatori lo avevano arrestato, addosso aveva anche un coltello. A distanza di circa tre mesi una nuova aggressione.