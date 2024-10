Un flash mob da pelle d’oca quello organizzato lo scorso 22 gennaio sotto la casa d’infanzia di Gigi D’Agostino a Torino.

Un messaggio stupendo, di solidarietà e di affetto immenso da parte dei fan che si sono dati appuntamento attraverso i social per cantare e ballare a ritmo di L’Amour toujours e altre 5 canzoni del Capitano, non di più causa chiamate ai vigili urbani da parte del vicinato, complice anche il fatto che il Piemonte è prossimo ad entrare in zona arancione.

Gigi è affetto da una malattia debilitante che lo costringe a stare molto tempo a casa e lo scorso dicembre il famoso Dj ha pubblicato una sua foto con il deambulatore che ha smosso il cuore dei suoi tanti fan, di diverse generazioni, cresciuti con le sue canzoni.

“Solo il fatto che persone di diverse età hanno ballato e cantato le sue canzoni tutte assieme unite dall’affetto per Gigi, nonostante la situazione che ha diviso l’Italia, dimostra che lui ha già vinto la malattia” ha detto uno dei presenti.