È precipitato a terra, battendo violentemente la testa, mentre, insieme a un complice, fuggiva da un alloggio in cui avrebbe tentato un furto. È morto così ieri sera, 6 agosto, un ladro che stava cercando di mettere a segno un colpo a Santhià, in provincia di Vercelli. La vittima – come riporta ilcorrieredellasera.it, è un uomo, un albanese di 41 anni. Insieme a un complice, si sarebbe introdotto in un alloggio vuoto in via Piave, perché i proprietari erano in ferie, con l’intento di rubare.

Messi in fuga da un vicino che, sentendo i rumori si è messo a urlare, i due ladri hanno tentato la fuga calandosi dal balcone del secondo piano: uno dei due, tuttavia è scivolato, precipitando a terra da circa 7 metri e battendo violentemente la testa. Soccorso dal 118, l’uomo è poi morto sull’eliambulanza, atterrata intorno a mezzanotte al campo di Santhià e diretta al Cto di Torino.