Non solo sono entrati in una casa per rubare mentre i proprietari erano assenti, ma hanno preso a calci, fino ad ucciderlo, il povero cane di famiglia che abbaiava, un meticcio anziano di 12 anni, per agire indisturbati e non farsi scoprire.

Il dramma lo scorso 25 marzo in provincia di Brescia, dove i Carabinieri stanno attualmente indagando sul caso. Oltre la casa in subbuglio e i beni mancanti, i proprietari dell’abitazione hanno trovato al loro rientro il corpo senza vita del loro amato familiare a 4 zampe.

“Ladri, vandali, incivili, non so come chiamarvi – è il commento della proprietaria del povero animale, riportato da Fanpage – Avete fatto del male al nostro cane, indifeso e oltretutto anziano, che al massimo vi avrà abbaiato e avrà lottato con tutte le sue forze per difendere la casa e la famiglia. Siete dei mostri senza pietà”.

Due mesi fa, sempre come riporta Fanpage, la stessa terribile sorte è toccata a Laika, cagnolina di appena un chilo, uccisa dai ladri entrati nella villetta in cui viveva.

Vicende che non dovrebbero mai accadere, che fanno male al cuore e che arrivano come pugni allo stomaco.