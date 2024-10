Aspettativa non retribuita per i dipendenti che non vogliono vaccinarsi. E’ la proposta lanciata dall’amministratore delegato di Conad, Francesco Pugliese, nel corso della trasmissione “Quarta Repubblica” su Rete 4.

“Io sono molto d’accordo con il Green pass”, ha dichiarato l’ad di Conad. “E’ inconcepibile che chi entra in un supermercato debba avere il certificato mentre chi lavora no. La mia libertà finisce dove inizia quella di qualcun altro”.

“Non capisco per quale motivo io che sono vaccinato devo avere una serie di attenzioni ma poi correre il rischio di andare in un supermercato, o un ristorante, e trovarmi con un lavoratore non vaccinato. Per questo, se le persone non si vogliono vaccinare, credo che la soluzione più giusta sia un’aspettativa non retribuita in modo da poter sostituire queste persone, altrimenti non ne usciamo” ha detto ancora Pugliese, scatenando l’ira dei no-vax soprattutto sui social.