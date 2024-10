Lacrime che rigano il volto della statua di Cristo per ben quattro volte a Stupinigi, nel Torinese.

Secondo i fedeli, che hanno assistito al fenomeno all’interno della Taverna degli Angeli, dove si erano ritrovati per pregare per una famiglia in difficoltà, si tratta di lacrime vere, autentiche, e quindi affermano sia stato un miracolo, un chiaro segno divino. La notizia è stata riportata da “Il Corriere” in un articolo di Floriana Rullo.

La statua è stata quindi portata, scortata dai carabinieri, all'Arcivescovado di Torino, dove verrà sottoposta a degli accertamenti.

Una volta accertato che non ci siano manomissioni, la statua in questione sarà sottoposta alla Congregazione per la dottrina della fede della Santa Sede.