Bufera sulla vicedirettrice del Tg1, la giornalista sarda Incoronata Boccia, per le sue frasi sull’aborto pronunciate ieri nel corso della trasmissione ‘Che sarà‘ su Rai 3 condotta da Serena Bortone, già al centro delle polemiche per il mancato monologo di Scurati.

“Stiamo scambiando un delitto per un diritto. Qua si ha paura di dire, perché anche la politica ha paura a dirlo, che l’aborto è un omicidio – queste le parole di Incoronata Boccia – Non l'ho detto io: quando è stato conferito il premio Nobel per la pace a Maria Teresa di Calcutta hanno tremato i potenti della terra perché quando le hanno chiesto quale fosse il più grande dramma dell'umanità con coraggio quella piccola donna disse l'aborto, non la guerra”.

Parole, quelle di Boccia, che hanno scatenato il web ma anche provocato polemiche politiche. “Incoronata Boccia vicedirettrice del principale tg pubblico attacca in modo violento una legge dello Stato, e la scelta delle donne. Questa è la Rai di Meloni. Questo non è servizio pubblico” ha scritto su X la senatrice del Pd Cecilia D'Elia.