“Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie”. Sono le parole pronunciate con voce sofferente da Papa Francesco in un messaggio audio trasmesso questa sera, prima del rosario, in Piazza San Pietro.

Le condizioni cliniche del Pontefice sono rimaste stabili. “Anche oggi non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria. E non ha avuto febbre. I medici, però, mantengono ancora la prognosi riservata. In considerazione della stabilità del quadro clinico, il prossimo bollettino medico verrà diffuso nella giornata di sabato” ha riferito la Sala stampa vaticana.