“Mamma aiuto, il treno sta deragliando...”. Sono le ultime parole di Giuseppina Pirri, 39 anni, di Cernusco sul naviglio, al telefono con la madre alle 6.55 di stamattina. L’Ansa riporta anche il racconto del padre in lacrime fuori dall’obitorio: “Poi è caduta la linea e c'è stato solo silenzio. Mia moglie le ha detto scappa ma poi non ha sentito più niente. Sono andato là e era ancora incastrata dentro al treno. Poi mi hanno detto che non ce l'ha fatta”.

Le altre due vittime sono Pierangela Tadini, 51enne originaria di Caravaggio ma residente a Vanzago (Milano) e Ida Maddalena Milanesi, aveva 61 anni ed era originaria di Caravaggio (Bergamo). Era un dirigente medico dello staff di radioterapia dell'istituto Neurologico Besta di Milano. Nata nel 1956, si era laureata in medicina all'università degli studi di Milano e specializzata in radiologia, neurologia e neurologia oncologica.

La causa della tragedia sarebbe il 'cedimento strutturale' di una rotaia che si è verificato a 2,3 chilometri un chilometro prima della stazione di Pioltello. In quel punto, 3 carrozze sono uscite dai binari, ma il convoglio ha continuato la marcia finché uno dei vagoni fuori asse ha colpito un palo della trazione elettrica e si è accartocciato.