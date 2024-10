Festeggia oggi 114 anni la terza nonnina d'Italia, Giuseppina Projetto che, spiega una nota del Comune di Montelupo (Firenze) - dove vive -, oltre a essere la più longeva della Toscana è anche la seconda persona in Italia anagraficamente più anziana.

Classe 1902, Giuseppina Projetto è nata alla Maddalena da genitori originari della Sicilia: il nonno era arrivato in Sardegna al seguito di Garibaldi.

Si è trasferita a Montelupo Fiorentino seguendo un figlio che si era spostato per lavoro in continente e che morì a 39 anni a Donoratico (Livorno) nel tentativo di salvare in mare alcuni bagnanti.

Oggi il sindaco Paolo Masetti e l'assessore Marinella Chiti sono andati a portarle gli auguri dell'amministrazione e della cittadinanza.