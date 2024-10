Due notizie in uno stesso giorno, la vita e la morte a contrasto. La storia di Eliabetta Socci, 36enne residente nel Cesenatico, ha dell'incredibile. Nel giorno del suo compleanno le è stato diagnosticato un tumore al seno e allo stesso tempo ha scoperto che sarebbe diventata madre.

Due notizie che cambiano la vita, però con sensazioni opposte. Nonostante la malattia, Elisabetta ha deciso di portare avanti la gravidanza e ha lasciato una bellissima bimba, Cecilia, al marito Matteo. Ma la donna, non ce l'ha fatta, e lo scorso luglio è morta per via del tumore.

Una vita felice e un matrimonio nel 2018, dopo che Elisabetta e Matteo si erano conosciuti nel 2015. Ma nel 2020 ecco che arriva il giorno che avrebbe per sempre stravolto il futuro della coppia. Prima la notizia del tumore al seno: "Ci è caduto il mondo addosso - ricorda Matteo - in ospedale a Forlì le hanno prescritto alcuni esami, tra cui il test di gravidanza per accertarsi che non fosse incinta".

Quello stesso giorno, Elisabetta ha scoperto di aspettare un bambino, e a poche ore dall'arrivo delle due notizie decide di operarsi per cercare di rimuovere il tumore. Al terzo mese di gravidanza inizia la chemioterapia, e a otto mesi viene al mondo la piccola Cecilia. Ma, dopo un anno e cinque mesi, la giovane mamma non ce la fa.

"Non voglio raccontare tutto questo per ricevere compassione o pietà, ma solo per dire a chi sta combattendo la stessa guerra di non arrendersi. Combattete come ha fatto Elisa", è l'appello di Matteo. "Si può vivere felici anche nella malattia, provando ogni tanto a dimenticarsela, a stare bene e a fare cose normali", prosegue il padre della bimba.

"Crescerò mia figlia raccontandole quanto sua madre fosse speciale", promette.