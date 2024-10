Continua a salire il bilancio dei medici morti a causa del coronavirus. Camici bianchi in attività o in pensione, e anche pensionati richiamati in servizio per far fronte all'emergenza, specie nei territorio maggiormente colpiti.

Sono 131 secondo l'elenco costantemente aggiornato dalla Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici). Due i medici morti in Sardegna, stroncati dal Covid-19. Il medico di famiglia palestinese Nabeel Khair, 62 anni, che operava a Tonara, e il chirurgo 72enne del Policlinico sassarese Marco Spissu. Gli ultimi decessi segnalati sono quelli di Eugenio Inglese, ex primario di Medicina nucleare; Vincenzo Frontera, medico di medicina generale; Elfidio Ennio Calchi, medico chirurgo e Carmine Sommese, medico ospedaliero.