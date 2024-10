Il sisma del 5,4 della scala Richter e' stato registrato alle 19,11 con epicentro nella zona Castelsantangelo sul Nera.

Secondo le prime informazioni il sisma, con epicentro nella zona Castelsantangelo sul Nera, localita' sui Monti Sibillini, nelle provincia di Macerata, ha toccato i 5,4 punti della scala Richter ed e' stato registrato a circa 9 chilometri di profondita'.

Secondo le prime notizie si sarebbero registrati dei crolli nelle zona rossa di Arquata del Tronto, in, provincia di Ascoli Piceno. Mentre un "problema" si sarebbe registrato sul tracciato della via Salaria.

La scossa e' stata sentita distintamente a Roma e in tutto il Lazio, come in Umbria, Abruzzo e in Toscana. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi sta tornando a Roma dalla Campania ed e' in contatto con il capo della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio.

Secondo Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia questo sisma e' in qualche modo legato a quello del 24 agosto ad Amatrice.

Si trova infatti nell'area gia' attiva. Si tratta probabilmente dell'attivazione di una nuova faglia.

Ci sono dei crolli anche nelle frazioni di Amatrice dopo la forte scossa di terremoto. Persone presenti sul posto parlano di porzioni di strutture gia' compromesse dal terremoto del 24 agosto ulteriormente danneggiate o crollate nella frazione di Villa San Lorenzo. Sono in corso verifiche nella zona rossa di Amatrice da parte del personale di Protezione Civile e Vigili del fuoco.

A seguito della forte scossa di terremoto che ha colpito l'Italia centrale, la sede del ministero degli Esteri a Roma e' stata evacuata. Decine di dipendenti si trovano sul piazzale antistante la Farnesina, in attesa che rientri l'allarme.