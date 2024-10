La regione Sardegna ha partecipato alla Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo. L’evento, andato in scena a Leonessa (Rieti) dal 7 al 9 luglio, ha visto l’isola protagonista con uno spettacolo intitolato “Bentu de Sardigna”.

La compagine sarda si è classificata al terzo posto alle spalle di Umbria (seconda) e Marche (prima).

La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo, giunta alla sua XII edizione, si compone di diversi momenti distribuiti nell'arco di tre giorni. Il venerdì è stato dedicato alle prove. Il sabato, alle 21.30, la rassegna è entrata nel vivo con l'esibizione di tutte le squadre-regioni nell'Arena gioiello di Piazza 7 Aprile e l'assegnazione di un punteggio da parte della giuria. La domenica mattina, a partire dalle 10.30, le squadre si sono date ancora battaglia e sono state nuovamente valutate dalla giuria. Il vincitore è stato decretato dalla somma dei punteggi assegnati nei due giorni di gara.

Entusiasta per il risultato Nicoletta Menneas, presidente dell’Associazione Culturale Sarda Shardana di Perugia: “Sento il dovere di ringraziare Filippo Loi (Centro M.o.s.e.s), coordinatore del gruppo Sardegna, per averci contattato invitandoci. Grazie al suo invito abbiamo potuto partecipare a supporto del gruppo che arrivava direttamente dalla Sardegna composto dai ragazzi dell’associazione culturale Le Fruste del Campidano e dai Cavalieri della Barbagia di Seulo”.

“Tutto il direttivo dell’Associazione Culturale Sarda Shardana ha partecipato con grande piacere e orgoglio all’iniziativa, contribuendo a creare con costumi, musica e folklore un piccolo angolo di Sardegna in terra laziale; così come accadde lo scorso aprile a Cascia per l’evento de Sa Paradura, quando l’associazione fece da collante tra gli organizzatori sardi e quelli umbri”.

E ancora: “Questa non sarà certamente l’ultima collaborazione dato il forte richiamo che gli emigrati sardi, nonostante i numerosi anni vissuti distanti dalla terra natia, sentono nei confronti della propria regione. Il nostro augurio più grande è di rivederci tutti assieme per la prossima edizione. A menzur viere”.