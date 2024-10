Dal 29 ottobre, e operativa fino al 29 marzo prossimo, parte la stagione Iata Winter 2023-24 dell'aeroporto internazionale dell'Umbria San Francesco d'Assisi, con la novità dell'estensione da parte di Ryanair dei voli da e per Cagliari, che saranno operati anche nei mesi invernali con due frequenze settimanali programmate ogni venerdì e domenica.

“Numerosi i servizi che sono stati implementati nel corso di questi mesi all'interno del terminal aeroportuale - spiega la società di gestione dello scalo umbro - tra i quali le nuove postazioni di ricarica per dispositivi elettronici, wi-fi gratuito ed illimitato, area fumatori, sala business, nuove attività commerciali compresi nuovi negozi, nuovi autonoleggi ed un nuovo bar in area sterile, courtesy line per famiglie e passeggeri con ridotta mobilità, fast track, un nuovo gate, tornelli per lettura e-ticket ed un nuovo varco sicurezza”.