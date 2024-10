La rivolta dei pastori per il prezzo del latte arriva anche in Toscana. Come riportato dal Movimento Pastori Sardi oggi, in Val d'Orcia, un'autocisterna sarebbe stata fermata e il suo contenuto riversato in strada da alcuni allevatori solidali con i colleghi sardi che da tre giorni protestano per le strade dell'Isola.

A documentare l'accaduto anche un video (in copertina).