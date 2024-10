"A Blanco è stato dato un ricevitore sbagliato, quindi non gli arrivava il segnale in cuffia". Lo ha spiegato oggi in conferenza stampa Federica Lentino, capoprogetto e vicedirettrice del Prime Time Rai. Il riferimento è a quanto accaduto nel cuore della prima serata del Festival di Sanremo, quando Blanco ha perso il controllo durante la sua esibizione per un problema tecnico, distruggendo con violenti calci la composizione di rose che arredava il palco dell'Ariston.

"Blanco è consapevole di aver fatto qualcosa che non avrebbe dovuto. Non ha chiesto di essere capito ma di essere perdonato". Sono le parole di Amadeus commentando l'azione del giovane artista bresciano che nel pomeriggio ha pubblicato sui social una lettera di scuse.

"Mi ha chiamato - ha raccontato Amadeus - è dispiaciuto e chiede scusa. Ha sbagliato, lo sa lui per primo. Gli ho consigliato, anche per il futuro, di alzare la mano, fermare tutto e ricominciare. Forse a 20 anni può capitare di fare una cosa che non vorresti fare. Accetto le scuse con serenità, ma non vorrei buttargli la croce addosso".